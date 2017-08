× Erweitern Foto: Andrew Eccles Alvin Ailey

Das Alvin Ailey American Dance Theatre wurde Ende der 1950er Jahre vom tanzbegeisterten Alvin Ailey gegründet und schaffte es schnell, die viele Menschen für Modern Dance zu begeistern; die Truppe bot darüber hinaus eine der wenigen Möglichkeiten für Afroamerikaner als Tänzer zu arbeiten. Eine der Schlüssel-Choreografien ist das 1960 entstandene „Revelations“, das von persönlichen Erlebnissen Aileys in den Südstaaten handelt. Ausschnitte dieser wegweisenden Choreografie werden im vierteiligen Abend zu sehen sein, ebenso neue Choreografien, die den Bogen von Modern Dance bis zu Hip Hop spannen und zum Teil ihre Deutschlandpremiere feiern. Denn das Alvin Ailey American Dance Theatre ist auch nach dem Tod Aileys aktiv: Getreu seinem Motto „Dance is for everybody“ hat die Company über 200 Werke von über 80 Choreografen im Repertoire und unterhält mit dem New Yorker „Joan Weill Center“ ein lebendiges Tanz-Zentrum, dass unter anderem auch eine Tanzschule führt.

1.8. – 6.8., Nationaltheater, Goetheplatz, Mannheim, 20 Uhr (Sonntag 17 Uhr, Samstag zusätzlich 14:30 Uhr), www.nationaltheater-mannheim.de

29.8. – 2.9., Alte Oper, Opernplatz, Frankfurt, 20 Uhr (Samstag zusätzlich 14:30 Uhr), www.alteoper.de