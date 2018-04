× Erweitern Foto: Sven Kluegl Bäppi

Das Jubiläumsjahr für Bäppi startet ab April so richtig durch: Am 28.4. feiert zunächst das Jubiläums-Programm „25 Jahre Bäppi La Belle“ Premiere im Theatrallalla – ein Best-of der vergangenen Show-Dekaden, das in den kommenden Monaten regelmäßig im laufenden Spielplan des Theaters zu sehen sein wird.

Am 2.6. folgt dann das große Galakonzert „This is my Life!“ im Capitol Offenbach: Zusammen mit der Gabriel Groh Band präsentiert Bäppi ein musikalisches Gala-Feuerwerk aus bekannten Film- und Musical-Melodien, Diven-Klassikern und Lieblingsliedern, die für Bäppis Showkarriere prägend und begleitend waren. Natürlich gibt’s auch hier ein Wiedersehen mit allen Figuren, die Bäppi bislang dargestellt hat: Von Angie Merkel über Lia Wöhr bis Lisbet Windsor (und noch viele mehr) sind sie alle dabei! Apropos Wiedersehen: Ebenfalls ab April gibt’s im Theatrallalla die Wiederaufnahme der „Fledermaus“ nach Johann Strauss, in der hessischen Bearbeitung von Bäppi; das mit viel Liebe zum Detail gearbeitete Erfolgsstück ist ein rasant-überdrehter Comedy-Abend mit irrwitzigen Kostümen und natürlich den beliebten Melodien des Walzerkönigs Johann Strauss; neben Bäppi sind Alexander Beck, Stefan Pescheck, Eva Völl und Bastian Korff mit dabei.

Die Fledermaus ab 9.4., 25 Jahre Bäppi La Belle ab 28.4., Theatrallalla, Friedberger Landstr. 296, Frankfurt, „This is my Life“- die Bäppi-Gala am 2.6. im Capitol Offenbach, alle Termine und Tickets über www.theatrallalla.de