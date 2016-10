20 JAHRE QUEER FILMFEST WEITERSTADT

Taekwando Die Mitte der Welt Theo & Hugo

Vom 26.10. bis 7.11. steigt das Queer Filmfest Weiterstadt zum 20. Mal. Über 20 Spielfilme und Dokumentationen sowie zwei Kurzfilmprogramme werden gezeigt, und die Auswahl ist wie immer international. Das GAB Magazin hat Jochen Pollitt, den Gründer des Filmfestivals, zum Interview getroffen.

Kannst du dich noch an die Anfänge des Filmfestvals erinnern?

Ja klar. Ich hatte über das Kommunale Kino Weiterstadt schon immer persönlichen Kontakt zu Filmverleihern und Regisseuren. Damals war Aids das beherrschende Thema, und es gab viele Filme dazu. Ich habe mir dann gedacht, da muss man doch was machen, und so hat das Filmfest mit ein paar Filmen ganz klein angefangen. Heute haben wir über 20 ganz unterschiedliche Filme im Programm und ein Team von sieben Leuten, fünf Jungs und zwei Frauen. Und ich muss sagen, ich wundere mich und freue mich natürlich auch, dass es jedes Jahr immer wieder neue Filme gibt und dass Filmemacher immer wieder neue Themen finden. Wir treffen inzwischen jedes Jahr eine Auswahl; das ist manchmal hart, aber wir können nicht immer alle Filme zeigen. Die Finanzierung spielt da auch immer eine große Rolle.

Da ist es ja umso erfreulicher, dass ein kleines Kino in der Provinz ein solches Durchhaltevermögen zeigt – nicht nur mit dem Queer Filmfest, sondern auch mit der Open Air Kinoreihe und dem Programm des Kommunalen Kinos generell, das schon viele Auszeichnungen bekommen hat ...

Wir machen ein Nischenprogramm, aber die Leute mögen es. Das Kino ist klein, gemütlich und schon immer auch eine Begegnungsstätte gewesen. Man trifft sich hier. Wenn man am Weiterstädter Bahnhof ankommt, kann man sich gar nicht vorstellen, dass es hier in Entenhausen ein solches Kino gibt (lacht), aber auch das Queer Filmfest ein eine treue Fangemeinde. Die Gäste nehmen sich dafür zum Teil extra Urlaub.

... und einen Großteil der Filme kann man nur auf Festivals oder überhaupt nur vereinzelt in Programmkinos finden. Welches ist dein persönliches Highlight in diesem Jahr?

Mein Lieblingsfilm ist der argentinische Beitrag „Taekwondo“ von Marco Berger. Eine Jungs-Clique verbringt einen gemeinsamen Urlaub, zwei verlieben sich ineinander, trauen sich aber nicht, das in der Hetero-Gruppe zu zeigen. Die Art und Weise wie Marco Berger die entstehende, prickelnde Spannung aufbaut, oftmals nur mit stummen Blicken, ist sensationell. Was mir in diesem Jahr ein wenig fehlt sind Filme, die sich kritisch mit Diskriminierung von Homosexuellen auseinandersetzen. Themen gibt es weltweit ja leider genug, aber die Filmemacher haben das kaum aufgegriffen.

Das Queer Filmfest Weiterstadt ist Mitglied von QueerScope, einem freundschaftlichen Zusammenschluss von 13 unabhängigen Queer Filmfestivals in Deutschland. Um was geht es bei QueerScope?

Wir sind seit fünf oder sechs Jahren dabei, die Kooperation verbessert vor allem die Wege, Filme aus dem Ausland nach Deutschland zu holen. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal den QueerScope-Debütfilmpreis, der den Filmnachwuchs fördern soll. Er wird im Oktober beim Köln/Dortmunder homochrom Filmfest verliehen, das neben den Hamburger Lesbisch-Schwulen Filmtagen das größte queere Filmfest Deutschlands ist. Der Preis geht an den schwedisch-amerikanischen Film „Kiki“, der die Vogueing- und Ballroomqueen-Szene in New York dokumentiert. Der hessische Beitrag „Jonathan“, eine intensive Vater-Sohn-Geschichte, war übrigens ebenfalls für den Preis nominiert. Wir zeigen beide Filme in unserem Programm.

Jess und James Für Immer Eins TangerineLA Fruit Machine

DAS PROGRAMM

Zwei Wochen cineastische Höhepunkte mit Europa-, Deutschland- und Hessenpremieren bilden einen Überblick über die aktuelle queere Filmlandschaft.

Hier sind nicht nur die großen Filme zu sehen wie die Rückkehr von Patsy und Edina, den unerschrockenen Luxus-Weibern der BBC-Serie „Absolutely Fabulous“ (5.11., 23 Uhr, in Originalfassung und 6.11., 16 Uhr, in synchronisierter Fassung) oder die Preview der Romanverfilmung „Die Mitte der Welt“, eine spritzige Coming-of-Age Geschichte um den jungen Phil, dessen Leben durch den neuen Mitschüler Nicholas ganz neuen Drive bekommt (8.11., 21 Uhr).

Spannend sind auch kleinere Produktionen, die im Rhein-Main-Gebiet sonst nur selten oder gar nicht den Weg in die Kinos gefunden hätten. Neben den schon erwähnten „Taekwondo“ von Marco Berger (29.10., 23 Uhr, 4.11., 21 Uhr), dem QueerScope-Gewinner „Kiki“ (28.10., 21 Uhr) und dem deutschen Beitrag „Jonathan“ (31.10., 21 Uhr) vor allem auch der französische Film „Théo & Hugo“, eine in Echtzeit gedrehte Lovestory, die an die Filme „Shortbus“ und „Weekend“ erinnert (29.10., 21 Uhr, 3.11., 18:30 Uhr)), sowie die italienische Liebesdramödie „Für immer eins“, in der das lesbische Paar Marina und Federica mit der heterosexuellen Vergangenheit konfrontiert wird (6.11., 18:30 Uhr, bei Pro-Fun Media erschienen). Sehenswert außerdem die dokumentarartige, überdrehte Trans-Dramödie „Tangerine L.A.“, in der Sin-Dee Jagd macht auf ihren abtrünnigen Freund Chester in den Straßen von Los Angeles (31.10., 18:30 Uhr).

In „Jess und James“ gehen zwei Jungs auf einen spontanen Road-Trip; Jess hat eigentlich eine Freundin, nimmt sich aber was er will, und das macht ihn für James umso anziehender; was also passiert, wenn der gemeinsame erotische Kurzurlaub irgendwann endet? (28.10., 18:30 Uhr).

Eine Retro-Reihe in der Kofibar bringt Klassiker wie „The Fruit Machine“ (5.11., 21 Uhr), „Desert Hearts“ (29.10., 21 Uhr), beide bei Pro-Fun Media erschienen) oder die schrille Komödie „Im Himmel ist die Hölle los“ mit Dirk Bach (30.10., 21 Uhr).

Beliebt sind außerdem die zwei gemischten Kurzfilmprogramme, das erste am 28.10. ab 23 Uhr, das zweite als Sonntags-Matinee am 6.11. ab 10 Uhr mit Brunch im Kino.

Zum Abschluss am 9.11. wird es ab 19 Uhr im HoffART Theater in Darmstadt eine große Abschlussgala geben, mit Kabarett von Aurora DeMeehl, Kurzfilmen, Tanz und Musik.

26.10. – 9.11., Queeres Filmfest im Kommunalen Kino, Carl-Ulrich-Str. 9, Weiterstadt, www.kino-weiterstadt.de