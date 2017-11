× Erweitern Foto: Salzgeber 120BPM

Der französische Spielfilm „120 BPM“ führt zurück ins Paris der 1990er Jahre. Im Mittelpunkt stehen die Mitglieder der Pariser Aids-Aktivisten-Gruppe „Act-Up“, die mit aufsehenerregenden Aktionen gegen die Ausgrenzung von HIV-Positiven und an Aids-Erkrankten auf die Straße gingen. Die Situation war damals dramatisch: Aids hatte seit den frühen 80er Jahren viele Opfer gefordert – trotzdem schienen Politiker, Pharmaunternehmen und der Großteil der Nichtbetroffenen weder Handlungsbedarf noch Mitgefühl zu entwickeln.

In „120 BPM“ verbindet Regisseur Robin Campillo, der selbst Teil der damaligen „Act-Up“-Bewegung war, seine Darstellung der Geschichte von „Act-Up“ unter anderem mit einer zarten Romanze zwischen dem charismatischen Sean und dem „Act-Up“-Neuling Nathan; doch Sean trägt das Virus bereits in sich ... Das HIV-Drama wurde beim diesjährigen Filmfestival in Cannes mit gleich drei Preisen ausgezeichnet.

Ab dem 30.11. unter anderem im Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, www.malsehnkino.de