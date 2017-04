× Erweitern Foto: Raimond Spekking Ralf König

Neben seinen pointierten Beobachtungen der Schwulenszene setzt der Comiczeichner Ralf König sich immer wieder ausgiebig auch mit dem Thema Religion auseinander. Sein Comic „11.000 Jungfrauen“ befasst sich dabei nicht mit dem Islam, sondern nimmt alles auf die Schippe, was an Legendenbildung um die Schutzheilige von Köln, Prinzessin Ursula, rankt. Die soll mit einer Schar von 11.000 Jungfrauen eine Wallfahrt nach Rom unternommen haben, die jedoch den Hunnen, die Colonia belagert haben, zum Opfer fiel. In Ralf Königs Legendenfassung tauchen dabei sadomasochistische Klosterbrüder ebenso auf wie wohlgeformte Barbaren und sexuell frustrierte Jungfrauen. In einer Art multimedialer Lesung trägt Ralf König im Rahmen der 3. Darmstädter Comicbühne der Volkshochschule Darmstadt Texte aus seinem Buch vor.

27.4., Justus-Liebig-Haus, Ludwig-Metzger-Platz / Große Bachgasse 2, Darmstadt, 19:30 Uhr, www.darmstadt.de/vhs