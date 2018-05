101 Männerorte mit Christian Setzepfandt

× Erweitern Foto: Societäts Verlag ChristianSetzepfandt

Zusammen mit dem Autoren Frank Berger und der Autorin Jutta Zwilling stellt Stadtführer Christian Setzepfandt in der Lesung seines Buches „101 Männerorte“ mit spitzbübischem Lächeln mehr oder weniger typische Frankfurter Männerorte vor. Von schwul bis spießig, kultiviert bis peinlich oder bierselig bis sportlich reichen die Beispiele: Vom „Männer-Abteil“ (die Ausnüchterungszelle im Hauptbahnhof) über die „Männer-Bräune“ (die FKK-Wiese im Grüneburgpark, auch Tuntenwiese genannt) und dem „Männer-Gesang“ (Frankfurts schwuler Chor Die Mainsirenen) bis zur „Männer-Gesellschaft“ (der Freimaurerloge in der Kaiserstraße) und dem „Männer-Gewand“ (dem katholischen Priestergewand-Bekleidungsgeschäft am Dom) kommt man aus dem Staunen nicht raus.

16.5., Stadtteilbibliothek Niederrad Kniebisstr. 25, Frankfurt-Niederrad, 19:30 Uhr, www.stadtbuecherei.frankfurt.de