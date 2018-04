10 Jahre Queerfestival: Die Warm-up Konzerte

× Erweitern Foto: Jason Nocito / Domino Records Queerfestival_Porches Porches

Im Mai feiert das Heidelberger Queer Festival sein 10-jähriges Jubiläum und kann stolz auf seine Entwicklung sein: Von einer kleinen Wochenend-Veranstaltung ist das Festival zu einer mehrwöchigen Veranstaltungsreihe gewachsen, die neben dem Hauptschwerpunkt – queere Musikacts aus der ganzen Welt – auch Kino, Performance, Theater, Diskussionsrunden und Workshops anbietet. Musikalisch kann man sich zum Beispiel auf den ex-Blocparty-Sänger Kele Okereke, das Indie-Trio „Girl Ray“, Dark-Electronic mit Boy Harsher, die Rapperin Sookee und die Queen of Bounce Big Freedia freuen.

× Erweitern Foto: www.theblow.org/ QueerFestival_TheBlow The Blow

Im April gibt es bereits zwei Warm-up-Konzerte: am 18.4. kommt der New Yorker Synthi-Popper Aaron Maine, besser bekannt als „Porches“, der mit seinem neuen Album „The House“ für seine Verhältnisse minimalistischen, aber immer lieblich-hüpfenden Pop mitbringt. Am 21.4. kommt das experimentelle Elektro-Duo „The Blow“ in den Karlstorbahnhof; die Künstlerinnen Khaela Maricich and Melissa Dyne verbinden ihren trockenen Synthibeat live mit gesprochenen Monologen und außergewöhnlicher Performance. Mehr zum Queerfestival gibt’s in der Mai-Ausgabe des GAB Magazins.

18.4. Porches, 21.4. The Blow, Karlstorbahnhof, Am Karlstor 1, Heidelberg, jeweils um 21 Uhr, www.queer-festival.de/