„Pride“ mit Sascha Krebs und Gästen

Sascha Krebs ist den Besuchern des Capitol Mannheim bestens bekannt: Das Ensemblemitglied spielte bereits in vielen Capitol-Eigenproduktionen wie dem Hippie-Musical „Hair“ oder der Queen-Hommage „I want it all“. Ganz besonders beeindruckt Sascha Krebs vor allem mit seiner Stimme und mit seinem genreübergreifenden Repertoire, aus dem er spontan, gnadenlos und virtuos Songs von Howard Carpendale oder Heintje mit Krachern von AC/DC oder Rammstein kombiniert. Ebenso freiheitsliebend ist sein soziales Engagement, insbesondere für die queere Community und ihre Rechte. Grund genug, in diesem Jahr im Rahmen des Kulturprogramms zum CSD Rhein-Neckar zum Beispiel die „Ehe für alle“ zu feiern. Als musikalische Gäste sind die beiden Mannheimer Originale Dolores von Cartier und „Miststück“ Celiné Bouvier Teil der „Pride“-Show.

7.8., Capitol, Waldhofstr. 2, Mannheim, 20 Uhr, www.capitol-mannheim.de