„DIE ZWEITE HAUT“ – EXKLUSIVE GAB-LESERFÜHRUNG IM MUSEUM SINCLAIR HAUS

Die Zweite Haut

Wenn man sich nicht gerade am FKK-Stand befindet, tragen Menschen in der Öffentlichkeit Bekleidung – zumindest was den größten Teil der Bevölkerung unseres Planeten anbelangt. Kleidung fungiert dabei nicht bloß als Schutz vor Kälte, Hitze oder anderen Umwelteinflüssen; meistens soll sie Identität stiften oder Individualität ausdrücken. Zumindest stellt sie eine bestimmte Art der Kontaktaufnahme zur Außenwelt dar. Aus diesem Grund wird Kleidung gerne als „zweite Haut“ bezeichnet, da sie ähnliche Funktionen wie die „echte“ Haut übernimmt.

Das Team vom Museum Sinclair Haus hat diesen Gedanken ein wenig weiter gesponnen und beim Zusammenstellen der Werke für die neue Ausstellung „Die zweite Haut“ das Augenmerk auf zeitgenössische Kunstwerke gerichtet, die sich mit den Berührungspunkten zwischen Haut, Kleidung und Außenwelt beschäftigen. Dabei werden organische Rohstoffe wie Blätter, Zweige und Blüten, aber auch Geweihe, ganze Vögel, Käfer oder Fische zu Bekleidung, zur zweiten Haut.

Nathalia Edenmont lässt Blumensträuße wie opulente Abendkleider aussehen, Anni Rapinoja fertigt eine Handtasche aus Weidenkätzchen. Das finnisch-norwegische Künstlerlinnen-Duo Karoline Hjorth und Riitta Ikonen portraitiert in seiner Fotoserie „Eyes as Big as Plates“ Senioren in der Natur ihrer Heimat – dekoriert oder bekleidet mit Naturmaterialien, Gräsern oder Zweigen, aus denen die beiden Künstlerinnen tragbare Objekte gestalten, die an rituelle Bekleidung erinnern. Natur, Kreatur und Mode – wo fängt das eine an, wo hört das andere auf? Die Ausstellung öffnet am 16.10..

Am 27.10. wird es eine exklusive Führung für GAB-LeserInnen mit Dr. Janssen, Direktor des Museums, geben. Da die Plätze für die Führung begrenzt sind, kann man Tickets über unsere Website gewinnen.

„Die zweite Haut“, ab 16.10. im Museum Sinclair Haus, Löwengasse 12, Bad Homburg, www.altana-kulturstiftung.de

Tickets für die GAB Leserführung am 27.10. gibt es hier zu gewinnen