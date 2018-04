Wein am Main: Weinmesse für Genießer

× Erweitern Foto: WMS Weinevents und Marketing Services WeinAmMain

Ob als Mitbringsel zur Einladung, relaxed als Feierabendgetränk oder zur Abrundung eines leckeren Menüs: Die Deutschen haben die Liebe zum Wein (wieder)entdeckt, der Markt boomt, die Auswahl ist riesig und Jahr für Jahr kommen neue Weine hinzu. Früh erkannt haben den Trend Erik Kohler und sein Team von WMS Weinevents und Marketing Services und bereits vor 13 Jahren die Weinmesse „Wein am Main“ ins Leben gerufen. Hier kann man genussvoll durch die Welt der Weine spazieren, sich gleichzeitig gezielt einen Überblick verschaffen und dann seine Lieblinge bestellen. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Weinen aus deutschen Landen. Vertreten sind Winzerbetriebe aus Rheinhessen, der Pfalz und Baden-Württemberg, aber auch aus kleinen Anbaugebieten wie der Nahe, Saale-Unstrut, dem Rheingau oder der Hessischen Bergstraße. Nach dem Kennenlernen kann man, falls der Lieblingswein mal ausgeht, den Winzer seiner Wahl anschließend auch auf einem Sonntagsausflug besuchen. Die „Wein am Main“ präsentiert darüber hinaus auch eine Auswahl an internationalen Weinen aus Argentinien, Chile, Neuseeland und Südafrika und aus Europa. Sehr beliebt sind außerdem die Weinseminare der Messe, zu denen Dr. Wolfgang Staudt, einer der wenigen Weinakademiker Deutschlands, einlädt: Sechs Themen stehen zur Auswahl, zum Beispiel wird erklärt, was Bio- und vegane Weine sind, beim „Praxisworkshop Sensorik“ wird der Gaumen mit verschiedenen Weinaromen geschult, exotischer wird’s beim Seminar „Insekten, Schokolade und Wein“. Für die Seminare ist eine Voranmeldung erforderlich, die natürlich auch zum Besuch der Messe berechtigt.

21. und 22.4., Wein am Main, Casinogebäude Campus Westend, Grüneburgplatz 1, Frankfurt, 12 – 18 Uhr, Infos sowie Seminar-Anmeldungen über www.WeinAmMain.de