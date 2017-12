× Erweitern Foto: Venos

Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit lädt man Gäste zum gemeinsamen Genießen ein. Und da es um die Weihnachtszeit gerne etwas festlicher sein darf, sind kulinarische Spezialitäten besonders willkommen. Eine gute Einkaufsadresse für solche Gelegenheiten ist die Venos Markthalle in Frankfurt-Rödelheim, Feinschmecker finden hier eine große Auswahl an frischem Fisch und Fleisch und die Obst- und Gemüseabteilung bietet ein ebenso breit gefächertes Angebot; kein Wunder, dass die Venos Markthalle auch unter Frankfurts Gastronomen geschätzt wird. Beeindruckend ist außerdem die über 400 Weinsorten führende Vinothek, passende Leckereien dazu findet man in der exzellenten Käse- und Molkereiabteilung. Spirituosen, Olivenöle und Feinkost wie Kaviar, Austern, Trüffel, frische Wurst-Spezialitäten und Pasta-Variationen ergänzen das Angebot. Spannend ist außerdem die noch relativ neue Abteilung mit einer Auswahl an traditionellen russischen Lebensmitteln und anderen Produkten aus den osteuropäischen Ländern. In der Venos Markthalle wird eben einfach der Genuss am guten Essen gefeiert. Für Last-Minute-Köche wichtig: Die Venos Markthalle hat am 23.12 sowie am 30.12. von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Venos Markthalle, Rödelheimer Landstr. 75, Frankfurt, Mo – Fr 8 – 18 Uhr, Sa 8 – 15 Uhr, www.venos.de