Stilvoll italienisch genießen: Ristorante Quattro

× Erweitern Foto: I-vista / pixelio.de Quattro

Quattro ist italienische Leidenschaft für gutes Essen, tolle Weine und Dolce Vita – das sagt Quattro-Chef Giuseppe Greco über sein Lokal in der Frankfurter Innenstadt. Und das stimmt: Antipasti, Pizza, hausgemachte Pasta, Fleisch und frischer Fisch werden hier mit hohem qualitativen Anspruch und viel Liebe zum Detail zubereitet und angerichtet, und das macht das Quattro zum Geheimtipp. Je nach Saison gibt’s zusätzliche Specials wie Wild, Geflügel, Trüffel, Gemüse und Pilzgerichte. Wie wäre es also mit ein paar mit Parmaschinken und Feigen gefüllten Tortelloni in Zitronensoße oder einem Rinderfilet mit Kräuterkruste und Speckmantel in Cabernetsoße? Abgerundet wird das Angebot mit einer feinen Auswahl bester Weine und natürlich typisch italienischen Dolci. Das Ambiente ist mediterran und modern und bekommt mit den weiß eingedeckten Tischen einen stilvollen Charakter, der mit viel italienischer Lebensart und familiärer Atmosphäre aufwartet. Exzellent!

Quattro, Gelbehirschstr. 12, Frankfurt, Tel 069 293777, Mo – Sa 11:30 – 23:30 Uhr, So Ruhetag, www.quattro-frankfurt.de