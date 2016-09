SPÄTSOMMERFEST IM RESTAURANT TRARES

Trares Frankfurt

Die Lust am gemeinsamen Genießen steht im Restaurant Trares ganz oben auf der Karte. Das Konzept, qualitativ hochwertige Küche in einem lockeren Rahmen zu präsentieren, kommt gut an; bestes Beispiel ist das „Essen für Freunde“: Für Gruppen ab zwei Personen werden ein bisschen wie zu Hause die Gerichte in Schüsseln am Tisch serviert. Die Karte bietet Bodenständiges wie Grüne Soße aber auch raffinierten Lammrücken mit Seealgenbutter oder Seeteufel mit Zwetschgen und Mangold.

Den einjährigen Geburtstag nimmt das Team um Christian Weber und Küchenchef Christopher Crell zum Anlass, ein „Spätsommerfest“ im Restaurant und auf der Außenterrasse zu feiern. An verschiedenen Koch- und Grillstationen gibt’s leckere Speisen, außerdem werden zwei Winzer vor Ort sein und ihre Weine vorstellen.

18.9., Trares, Luisenstr. 7, Frankfurt, Details zum Spätsommerfest und Reservierungen über www.trares-restaurant.de und www.facebook.com/Trares.Frankfurt/