So lecker „wie bei Omi“

× Erweitern Foto: pez Essen_Omi

Auch wenn nicht jeder von uns eine Großmutter hat, die gut kochen kann, steht die Redewendung „wie bei Omi“ gleichsam als Gütesiegel für herzenswarme und lecker gekochte volle Teller. Das gleichnamige Restaurant „Wie bei Omi – das Leben ist schön“ in der Bockenheimer Franz-Rücker Allee hat sich diese Vertrautheit auf die rot-weiß karierten Tischdecken geschrieben und verwöhnt seine Gäste geradezu großmütterlich mit italienischen und Hausmacher Spezialitäten. Unsere Omi hat sich dabei als die kleine Schwester des „Das Leben ist schön“ auf der Hanauer Landstraße entpuppt, so dass nun auch im Westen unserer Stadt der Genuss im familiären Rahmen auf den Tisch kommt. Fast schon vergessene einfache Küchenklassiker wie Haschee oder Schinkennudeln (jeweils 8,50 Euro) bereichern hier Omis Speisekarte, die ansonsten Pizza, Pasta und Salate favorisiert. Alles das servieren ihre sehr freundlichen „Enkelinnen“ zum günstigen Preis und in einer behaglichen Atmosphäre, die durch unzählige bunte und schwarz-weiße Italo-Fotografien, eine Schulwandtafel und eine eingebaute Küchenzeile ihren Ausdruck findet. Ein bisschen zu beachten gilt, dass Omi bereits um 21:30 ihre Küche schließt, also sollte man nicht zu lange trödeln und auf dem Weg kein Gespräch mit dem bösen Wolf beginnen. Dass das Leben schön ist, wussten wir zwar schon, aber wer daran auch nur einen Moment zweifelt, braucht nur mal dort hereinschauen und dann stimmt alles wieder.

Wie bei Omi – Das Leben ist schön, Franz-Rücker-Allee 43, Frankfurt-Bockenheim, Tel 069 80880000, Mo bis Fr 11 – 21:30 Uhr, Sa 12 - 21:30 Uhr, So 17 - 21 Uhr, www.wie-bei-omi-das-leben-ist-schoen.de