Schöne Aussicht: MainGlück in Griesheim

Foto: K. M. Mainglück

Ein kleiner Geheimtipp für alle, die es gerne familiär, gut bürgerlich und schnörkellos mögen, ist das Restaurant MainGlück im Ruder-Club Griesheim 1906 e.V. Mit großer Terrasse, die einen schönen Blick auf den Main freigibt und zu Trainingszeiten auch die Ruderinnen und Ruderer des Vereins zu beobachten ermöglicht, die ihre Gigs zum Wasser tragen, ist das MainGlück ein schönes Ziel, wenn man mal etwas neues ausprobieren möchte. Katrin Maier, die passionierte Köchin des Lokals, serviert mit ihrem Team die Speisen und wöchentlich wechselnde Empfehlungen der gutbürgerlichen Küche, oftmals neu interpretiert. Natürlich finden sich auf der Karte auch das altbewährte Stöffche, Biere und Mispelchen zur Erfrischung und Ergänzung.

Mit dem Rad ist das MainGlück ganz einfach, in gut 30 Minuten von der Innenstadt aus zu erreichen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln in 15 Minuten. Gelegentlich wird ein reichhaltiges Brunch angeboten und ab und an, das sogenannte TanzMa(h)l. Im Übrigen ist das MainGlück auch eine gute Adresse um Feiern und Events zu veranstalten.

Main Glück, Griesheimer Stadtweg 77a, Frankfurt, 069 384506, Di bis Sa 17:30 – 22 Uhr, So 11:30 – 14:30 Uhr, Montag Ruhetag, www.mainglueck-frankfurt.de