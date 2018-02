Restaurant Alma: Bem-vindos auf Portugiesisch

× Erweitern Foto: alma-resturant.de Alma

Mit „Alma“ hat das gleichnamige portugiesische Restaurant in der Schwarzburgstraße einen Namen gefunden, der mittels seiner vier Buchstaben nichts Geringeres sagen will als „die Seele“. Wer Portugal kennt, weiß dass ohne Seele einfach gar nichts zählt, und so wundert es auch nicht, dass beim Betreten des kleinen Lokals sanfte Fado-Klänge und gedämpfte Lichter diese verträumt-ruhige Atmosphäre ausströmen, so dass es in der Seele gut tut.

Die Lissaboner Chefin des Hauses legt großen Wert auf das Wesentliche: Dazu gehört die schnörkellose stilvolle Einrichtung, eine kleine aber treffsichere Speisenauswahl, ein Sortiment von Spitzenweinen und die kreativen Rezepte des Hauses. Stark orientiert an traditioneller portugiesischer Küche, werden Elemente und Zutaten rundum neu interpretiert, verfeinert und kombiniert.

Vom Salatdressing mit kleinen weißen Böhnchen und Granatapfelkernen bis zum Wolfsbarsch (23 Euro), der in Butter geschmort einfach traumhaft gut schmeckt, ist immer spürbar, dass im „Alma“ alles überlegt und durchdacht ist. Insofern strahlen das Lokal und die Mitarbeiter konzentrierte Ruhe, besonnene Übersicht und schöne Verlässlichkeit aus: É uma casa Portuguesa - com certeza.

Alma Restaurant, Schwarzburgstr. 78, Frankfurt Nordend-West, Tel: 069 27248227, Mo bis Sa 18 – 23 Uhr, Sonntag Ruhetag, www.alma-restaurant.de