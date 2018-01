Platia: Eleganz und Ambiente mit griechischer Note

× Erweitern Foto: pez Platia SAMSUNG CAMERA PICTURES

Es grenzt an ein innenarchitektonisches Wunder, wie sich der Raum des ehemaligen Blumenlädchens am Friedberger Platz in einen brillanten Gourmettempel verwandelt hat: Glas, Quadrate, Leitern, getönte Spiegel, schwarz-glänzende Subway-Kacheln, Rauputz und Backstein, Retro-Glühlampen, Leuchtkästen und drei illuminierte Buchstaben „BAR“ lassen den Gastraum des Platia aufglänzen und verleihen ihm eine dreidimensionale Tiefe, die einem Bühnenbild gleicht. In dieser Großstadt-Szenerie eröffnen wir den ersten Akt unseres Abends mit mediterranen Speisen und nehmen Platz am großen Fenster. Kulinarisch orientieren sich die Betreiber vorzugsweise an griechischen Themen – ebenso wie in ihrem Partnerlokal „Elía“ in der Frankenallee, so dass Bifteki (19,80 Euro) und Moussaka ebenfalls auf der Karte zu finden sind. Vergessen wir aber mal getrost unsere alten Vorstellungen von schwer gefüllten Tellern mit überwürzter Hausmannskost und genießen lieber den feinen, sinnlichen Geschmack der angebotenen Platia-Kreationen: Medaillons Agraffon (23,20 Euro) vom Durok-Jungschwein, verfeinert mit Amorgos Kapernknospen und Metaxa beispielsweise sind zum einen butterzart und zum anderen von feiner Würze und Noblesse. Nach einem seelenwärmenden Espresso senkt sich der Vorhang und wir treten wieder hinaus auf den Friedberger Platz – also bis zur nächsten Vorstellung im Platia!

Platia Restaurant, Bornheimer Landstr. 77, Frankfurt-Nordend, 069 17498888, tägl. 11:30 – 23 Uhr, www.platia-frankfurt.de