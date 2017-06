Petite France am Main

× Erweitern Foto: bjö Maaschanz Terrasse beim Maaschanz

Wer die französische Lebensart liebt, wird im Restaurant Maaschanz glücklich: Denn Chef Bruno und sein Team warten nicht nur mit leckeren, landestypischen Gerichten auf, sondern vermitteln mit viel authentischem Charme auch die Lust am Genuss – einfach Savoir-vivre par excellence.

Auf der Speisekarte finden sich monatlich wechselnde Spezialitäten aus 12 verschiedenen französischen Regionen samt den passenden Weinen; im Juni führt die kulinarische Reise zum Beispiel in die Bretagne, wo insbesondere frische Meeresfrüchte wie Muscheln und Austern, gerne in feine Crépes gehüllt, oder feine Kalbfleischgerichte in Calvados-Soße auf den Tisch kommen.

Im Juli geht die Reise dann in exotische Gefilde mit ausgewählten Gerichten der kreolischen Küche der Insel Guadeloupe und Getränke-Specials mit Rum aus Martinique; die lassen sich zum Beispiel besonders hübsch auf der Außenterrasse mit Blick auf den Main genießen. Für den kleinen Hunger bietet hier die Bistro-Karte eine entsprechende Auswahl kleiner Speisen. Vormerken kann man sich außerdem schon mal den 14.7.: Zum französischen Nationalfeiertag gibt’s auf der Außenterrasse Leckeres vom Grill.

Restaurant Maaschanz, Färberstr. 75, Frankfurt, Tel 069 622886, Mo – Fr 15 – 24 Uhr, Sa 13 – 23 Uhr, So und Feiertage 12 – 24 Uhr, www.masschanz.de