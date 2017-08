Orfeos Erben: Wo Essen zum Film wird

× Erweitern Foto: pez Orfeos Erben Vom Restaurantstuhl in den Kinosessel: Orfeos Erben macht's möglich

Mag ein Kinoabend in gut eingesessenen Sitzen mit Popcorn und Flasche auch als passable Abendgestaltung durchgehen, so bietet „Orfeos Erben“ im Gegensatz dazu neben dem komfortablen Kinosaal mit seiner Kantine auch ein kulinarisches Angebot, das den cineastischen Genuss zum Fest werden lässt. Auch wenn der werktägliche Mittagstisch mit wechselnder Tageskarte ein Highlight der Orfeos ist, sollte man nicht mit Kantinenessen rechnen. Die Speisekarte, die uns der nette Ober reicht, zeigt, dass Delikatessen dem Koch am Herzen liegen, und bald erscheint auf unserem Tisch eine spanisch inspirierte Vorspeisenplatte (16 Euro für zwei Personen), die mit frisch gegrilltem Gemüse, Tortilla, Chorizo, Manchego und einigen anderen Leckereien viel Spaß bereitet. Selten gesehene Kräuterzutaten wie Pandan, Löwenzahn und Sauerampfer bereichern den Speisezettel und machen neugierig auf die Salate (9,80 klein oder 14,50 Euro groß). Richtig zuschlagen kann man mit dem Rinderfilet mit Spargel und Brunnenkresse (27,50 Euro). Neben dem großen offenen Saal, den man auch für seine private Premierenfeier mieten kann, gibt es draußen eine schattige Terrasse, so dass – ob mit oder ohne Kinobesuch – für jede Annehmlichkeit mit freundlichem und lockerem Entgegenkommen Sorge getragen wird. Film ab!

Orfeos Erben – Kino und Kantine, Hamburger Allee 45, Frankfurt-Bockenheim/Messe, 069 70769100, Tischreservierungen nur über reservierung@orfeos.de oder Fax 069 97084793, Mo – Fr 11:30 bis 15 und 18 bis 22 Uhr, Sa bis 23 Uhr, Sonntag kein Restaurantbetrieb – Kino geöffnet, www.orfeos.de