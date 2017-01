Omonia

Tradition setzt sich durch: Bereits vor einigen Jahrzehnten haben Stamatios Pipergias und seine Frau Fotini ihr griechisches Restaurant „Omonia“ in der Frankfurter Vogtstraße eröffnet. Im November 2016 zog das Restaurant um in die ehemaligen Räume der Bäckerei Gehlfuß Eckenheimer Landstraße, direkt an der neuen U-Bahnhaltestelle Glauburgstraße. Damit haben sich nicht nur der Standort und das äußere Erscheinungsbild der Taverna und Bar verändert, sondern mit der Neueröffnung ist auch einen Generationenwechsel verbunden: Geführt wird das Familienunternehmen nun von Sohn Dimitrios. Die neuen Räume sind von den Architekten Kay Mack und Stefan Günther gestaltet. Dort werden die Gäste in einem geselligen Restaurantbereich im modern-griechischen Stil empfangen, mit weißen Holzstühlen und naturfarbenen Holztischen. Im Nachbarraum, der im coolen Berlin-Style gehalten ist, befindet sich die Bar, die zu Drinks und mehr nach dem Essen einlädt. Geblieben ist natürlich die gute griechische Küche, für die das Omonia bekannt ist. Kali orixi!

Omonia Taverna und Bar, Eckenheimer Landstr 126 – 128, Frankfurt, Mo – Do und So 17:30 – 1 Uhr, Fr und Sa 17:30 – 2 Uhr, www.omonia.de