Locker und atmosphärisch: Restaurant Trares

× Erweitern Foto: Trares Trares

Das charmante Restaurant von Christian Weber und Christopher Crell in unmittelbarer Nähe des Merianplatzes hat sich fest etabliert. Kein Wunder, denn die qualitativ hochwertige Küche von Küchenchef Crell überzeugt mit raffinierten Kombinationen: Das klassische Wiener Schnitzel wird hier genauso angeboten wie hausgemachte Tagliatelle mit Trüffeln und Rinderfiletspitzen – nicht zu vergessen die hinreißenden Desserts: Wer kann Schokokuchen mit flüssigem Kern, Vanillesoße und Rhabarbersorbet schon widerstehen?

Neu ist eine eigene Karte für vegetarische Gerichte mit so leckeren Ideen wie Schafskäse in Brioche-Kruste mit Bohnen, fermentiertem Rettich, Rhabarber und Spinatsalat in Sieben-Kräuter-Sud.

Neben den à la Carte- Gerichten und mehrgängigen Menüs ist das „Essen für Freunde“ beliebt: Ab zwei Personen werden die Speisen in Schüsseln am Tisch serviert – ein bisschen wie zu Hause! Das beschreibt die Atmosphäre im Trares ziemlich gut: Locker und gleichzeitig anspruchsvoll. Im Sommer empfiehlt sich zum gemeinsamen Genießen die große Außenterrasse vorm Lokal oder der lauschige Innenhof; auch für ein Glas Wein oder einen der hervorragenden Cocktails vom Barchef.

Bevor der Sommer im Trares durchstarten kann, geht das Team ab dem 4.6. erst mal in Urlaub und kehrt dann am 21.6. zurück.

Trares, Luisenstr. 7, Frankfurt, Di – Sa ab 18 Uhr, Küche bis 23 Uhr, So und Mo Ruhetag, www.trares-restaurant.de