Lieblingsweine genießen

× Erweitern Foto: Agentur Datenreiter / R. Müller-Arnold EastGrape Foto: AGENTUR datenreiter, Nadine & Lutz Kaiser, Weinbar EAST GRAPE Frankfurt, Ralf M√ºller-Arnold

Klein, aber fein: Die Weinbar EAST GRAPE im neu erschlossenen Frankfurter Ostend lädt am 4. und 18.5. zum Wine-Tasting

Die kleine Weinbar EAST GRAPE im neu erschlossenen Frankfurter Ostend hat es in sich: Rund 150 Weinsorten zählt die Karte, bevorzugt von jungen, kreativen Winzern aus Deutschland. Ralf Müller-Arnold, ausgebildeter Sommelier und Chef von EAST GRAPE, präsentiert auf einer großen Schiefertafel als Empfehlung die jeweils wechselnden „Weine des Moments“ oder berät auch gerne seine Gäste: „Ich frage immer: Karte oder Schwätzen?“, lacht der sympathische Besitzer. Stolz ist er auf die exklusive EAST GRAPE Cuvée, die es natürlich nur in der Bar gibt. Überhaupt ist das EAST GRAPE ein kommunikativer Ort: Am langen, markanten Holztisch in der Mitte des Raumes, dem „Stammtisch“, kommt man auf den ledernen Barhocker-Sitzen schnell mit anderen Gästen ins Gespräch. Man macht es sich an den kleinen Holztischen gemütlich oder loungt am warmen Sommerabend auf der Außenterrasse an der Fußgängerzone.

× Erweitern Foto: Agentur Datenreiter / R. Müller-Arnold EastGrape

Das EAST GRAPE-Motto „echt, ehrlich und entschleunigt“ ist allgegenwärtig. Als besondere Specials gibt es in unregelmäßigen Abständen außerdem Veranstaltungen mit regionalen Winzern, die im EAST GRAPE ihre Weine vorstellen. Am 4.5. gibt es ein Wine-Tasting mit den vier Weinschwestern vom Weingut Bihlmayer aus Württemberg, am 18.5. mit dem Weingut Phillip Heinz aus der Pfalz. Zum Wohl!

EAST GRAPE, Weinbar, Louis-Appia-Passage 12, Frankfurt, Di – Do 15 – 24 Uhr, Fr und Sa bis 1 Uhr, www.eastgrape.de

4.5. Wine-Tasting mit dem Weinschwestern aus Württemberg, 18.5., Wine-Tasting mit dem Weingut Phillip Heinz, jeweils ab 19 Uhr