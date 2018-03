Leib & Seele: Was uns zusammenhält!

× Erweitern Foto: pez LeibSeele

Der einladende Name lässt es bereits vermuten: Im Leib und Seele wird auf Gemütlichkeit geachtet! Und nach genau der sehnt man sich wenn man mitten in „der Stadt“ – womöglich bepackt und geschafft – ein Zuhause sucht. Zentraler gelegen könnte das urige Brauereilokal nicht liegen: Nur einige Schritte von der Hauptwache entfernt, ist das Leib und Seele die allseits beliebte Anlaufstelle. So trifft sich hier an langen Bänken und in kleinen Ecken jedermann: die Geburtstagsfeier, das erste Tête-à-Tête, das After-Work-Meeting und chinesische Reisende oder eben wir: die hungrigen Einkehrenden. Freundlich werden wir empfangen und mit Tempo, Humor und kräftigen Armen bedient. Denn die kriegt man beim Servieren der großen und deftigen Portionen. Die Speisekarte bietet Steak- und Schnitzelklassiker (zu 12,90 Euro) ebenso, wie Salat- und Ofenkartoffelvarianten (ab 7,40 Euro). Hinzu kommen eine wechselnde Wochenkarte und ein unschlagbares Stammessen, das mit dem fixen Preis von 6,90 Euro wirklich zeigt, wie auffallend günstig das Angebot im Leib und Seele ist. Und ein besonderes Schmankerl des Hauses ist das Krušovice-Schwarzbier vom Fass. Spätestens das sorgt nach dem Leib dann auch noch für die Seele.

Leib & Seele - Restaurant, Kornmarkt 11, Frankfurt-Innenstadt, Tel: 069 281529, Mo bis Fr 11:30 – 1, Sa, So 11:30 – 2 Uhr, www.leibundseele-frankfurt.de