Le Beaujolais Nouveau

Foto: Skitterphoto, pixabay.com, gemeinfrei Beaujolais

Wein und Kultur sind in unserer Gesellschaft eng miteinander verknüpft. Und so erklärt sich natürlich, das ausgerechnet das SWITCHKultur-Team unter dem Motto „Le Beaujourlais Nouveau est arrivé – der neue Beaujolais ist da“ einen Abend rund um den französischen Rotwein organisiert. Der Termin – der dritte Donnerstag im November – soll übrigens in Frankreich seit 66 Jahren historisch per Dekret festgelegt sein. Im Switchboard wird der einfache, aber fruchtig-frische und duftig-leichte Rotwein unter fachkundiger französischer Anleitung mit Quiche oder Backcamembert serviert und von passender Musik begleitet. Et voilá!

16.11., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr, www.switchboard-ffm.de