Das Frankfurter Europaviertel wächst stetig – just wurde das letzte Baufeld beplant, auf dem 2021 ein Geschäftsturm bezugsfertig sein wird, mit 60 Metern Höhe für die FAZ und einen Hotelkomplex. Mittendrin im Viertel bietet nach wie vor das schmucke Lokal „Laube, Liebe, Hoffnung“ mit seiner auffallenden Holzarchitektur samt einem 14 Meter hohen Aussichtsturm einen Ort für glückliche Auszeiten, seit Januar 2018 unter neuer Leitung von Frau Vivienne Witschi, Zu Eröffnung befand sich die „Laube“ noch auf freier (Bau-)Fläche, gleich neben einem temporären Minigolfplatz, dem jetzigen Baufeld des FAZ-Turms; die „Laube, Liebe, Hoffnung“ blüht heute im fast fertig gestellten „Europagarten“, einer großen Grünfläche im Viertel.

Die Laube ist wie eine kleine Wohnung gestaltet: Gäste können sich im Esszimmer mit offener Küche treffen oder im Wohnzimmer, an der Bar oder auf der Terrasse loungen. Apropos Terrasse: In den Sommermonaten wird von Freitag bis Sonntag zusätzlich die sogenannte „Feldküche“ eröffnet, und die Laube, Liebe, Hoffnung-Köche unter dem neuen Küchenchef Nenad Marinkovic servieren Deftiges vom Grill. Dabei kommen Fleischfans sowie Vegetarier und Veganer auf ihre Kosten: Neben Bio-Bratwurst nach eigenem Rezept gibt’s alles: von Spare-Ribs und Bio-Burger über Falaffel-Variationen mit Ziegenkäse bis zur gegrillten Taunusforelle. Das ist doch einen Ausflug wert!

Laube, Liebe, Hoffnung, Pariser Str. 11, Frankfurt, Di bis Sa 11:30 – 24 Uhr, So 10 – 23 Uhr, Mo 16 – 24 Uhr, Küche: Di bis So 12 bis 14:30 und 18 bis 22 Uhr, Mo 18 – 22 Uhr, Feldküche Fr bis So, So Frühstück bis 14 Uhr www.laubeliebehoffnung.de