× Erweitern Foto: Eibe Sönnecken, Darmstadt/Copyright: aurelis Real Estate GmbH Laube, Liebe, Hoffnung

Bereits in die vierte Sommer-Saison startet das ungewöhnliche Restaurant „Laube Liebe Hoffnung“, mitten im Frankfurter Europaviertel – in diesem Sommer besonders attraktiv, da der Europagarten endlich fertig gestellt wird.

Prägend für die Sommerzeit bei „Laube Liebe Hoffnung“ ist die Feldküche, die passend zur Freiluft-Saison nicht nur sommerliche Leckereien wie zum Beispiel derzeit besondere Spargelgerichte anbietet, sondern bis September donnerstags bis sonntags auch heißes vom Grill serviert, inklusive frisch gezapfter Fassgetränke. Lust auf Bio-Spareribs oder Kalbsbratwurst? Oder lieber einen Laubenburger mit 100 Prozent Rindfleisch aus der Region? Den Laubenburger gibt es natürlich auch als vegetarische oder vegane Variante. So oder so – bei Sonnenschein ist ein Ausflug zu „Laube Liebe Hoffnung“ ins sich stetig verändernde Europaviertel eine gute Idee!

Laube Liebe Hoffnung, Pariser Str. 11, Frankfurt, Di bis Sa 11:30 – 24 Uhr, Mo 16 – 24 Uhr, So 10 – 23 Uhr, Feldküche Do bis Sa, 15 – 22 Uhr, So 12 – 22 Uhr, www.laubeliebehoffnung.de