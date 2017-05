La Cevi – auf nach Peru!

× Erweitern Foto: dr La Cevi La Cevi

Auf der Suche nach kulinarischen Raffinessen kann man das Restaurant „La Cevi“ in der Nähe des Merianplatzes wärmstens empfehlen: Hier wird peruanisch gekocht! Spannend, denn die peruanische Küche verbindet Einflüsse aus Spanien, China, Japan, Afrika und Frankreich. Das Nationalgericht der Peruaner, so lernt man bei La Cevi, heißt Ceviche, ein ursprünglich von Fischern erfundenes, einfaches Fischgericht, das mit in Limettensaft mariniertem Barsch, Zwiebeln, Sellerie, Koriander sowie Süßkartoffeln und geröstetem Mais eine wahre Geschmacksexplosion auslöst.

Neben der Ceviche Tradicional gibt es inzwischen viele verschiedene Variationen, von denen man die besten bei La Cevi kosten kann. Restaurant-Besitzer Daniel hat diese und viele weitere landestypische Fisch-Spezialitäten nach Frankfurt geholt und serviert seine kreative peruanische Küche zusammen mit seiner peruanischen Frau Heidi. Lecker!

La Cevi, Kantstr. 25, Frankfurt, Tel 069 66377778, tgl. 12 bis 24 Uhr, www.la-cevi.de