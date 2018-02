Kochvergnügen mit Mirko Reeh

× Erweitern Foto: Kochwelt Mirko Reeh MirkoReeh

Ran an die Boxen!

Mit Spaß am Herd stehen – das vermittelt der hessische Fernsehkoch Mirko Reeh in seinen Kochkursen wie bei öffentlichen Auftritten. Dabei entwickelt er immer wieder neue Ideen, um Kreativität in der Küche zu fördern. Als neuestes Projekt packt Mirko Reeh jetzt auch Boxen: Die „Gourmet Box“ zum Beispiel enthält Küchenhelfer und spannende Lebensmittel aus der ganzen Welt sowie eigens dafür kreierte Rezepte. Die „Gourmet Box“ kommt zweimonatlich heraus und man kann sie im Abo bestellen; die erste Ausgabe machte sich bereits im Januar auf den Weg. Aber auch Nicht-Abonnenten können sich über Koch-Innovation freuen: Für sie stellt Mirko Reeh eine monatliche „Überraschungsbox“ mit entsprechendem Inhalt zusammen. Die Boxen werden jeweils zum 15. Kalendertag des Monats per Post versandt, sind versichert und sie enthalten natürlich keine schnell verderblichen Lebensmittel. Das Gourmet Box-Abo kostet jeweils 34,90 Euro, die einzeln bestellbare Überraschungsbox 39,90 Euro, jeweils inklusive Versand und Verpackung. Eine hübsche Idee, um den Liebsten oder die Liebste im Valentins-Monat kulinarisch zu verwöhnen!

Mehr Infos zu den Gourmet- und Überraschungsboxen über www.mirko-reeh.com