Klassisch, hessisch – gut!

Eine echte Institution ist das Apfelweinlokal Zur Schönen Müllerin, nicht nur weil es auf eine über 120-jährige Geschichte zurückblicken kann, sondern damals wie heute als gemütlicher Treff für Jung und Alt gilt. Torsten Dornberger führt die „Schöne Müllerin“ seit nunmehr 30 Jahren, und dass er dies als offen schwul lebender Mann tut, war noch nie ein Problem: „Und das ist heute immer noch so, und da bin ich stolz drauf“, lacht Torsten. „Außerdem bin ich stolz auf mein Personal, das für mich immer wie eine Familie ist und treu zu mir hält“, erzählt Torsten – „Unser Pachtvertrag läuft bis Ende 2018 – und dann wird es irgendwie weitergehen. Ich glaube, so ganz kann ich es nicht lassen“, meint Torsten. Das gute Teamwork spürt man an der lebhaften und freundlichen Atmosphäre im urigen Gastraum. Oder jetzt in der warmen Jahreszeit auch draußen – wie es sich für ein ordentliches Apfelweinlokal gehört, natürlich im Hof mit zünftigen Bierzeltgarnituren.

Auf der Karte finden sich alle Leckereien, die man in einem hessischen Lokal erwartet: Vom Hessenschnitzel (gefüllt mit Äpfeln, Sauerkraut und Speck) oder der hauseigenen Müllerin Apfelweinbratwurst bis hin zur Grie Soß, Rippchen mit Kraut oder Frankfurter Schäufelchen, dazu natürlich des guude Stöffsche – das macht satt und glücklich! Die „Schöne Müllerin“ ist einfach ein Ort für original Frankfurter Gemütlichkeit!

Zur Schönen Müllerin, Baumweg 12, Frankfurt, tägl. 16 – 24 Uhr,www.schoene-muellerin.de/aktuelles