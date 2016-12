ITALIENISCHE GENÜSSE

Insieme

„Insieme“ bedeutet soviel wie „Gemeinsamkeit“ – und genau das zelebriert Andrea Bruzzese mit seinem Team im italienischen Restaurant „Insieme“ im Frankfurter Holzhausenviertel.

An elegant eingedeckten Tischen kann man die gesamte Palette der italienischen Küche erleben: Pizza, Pasta, knackige Salate, Carpaccios, Vorspeisen und Desserts sowie exquisite Fisch- und Fleischgerichte finden sich auf der Karte.

Besonders festlich wird's an Weihnachten: Serviert werden Spezialitäten wie gratinierte Miesmuscheln, schwarze Tortelloni gefüllt mit Lachs, Steinbutt mit einer Mandelkruste an Prosecco-Sauce oder Entenbrustfilet mit Kräutern und Parmesanspänen. Flexibilität ist Andrea wichtig und Wünsche von Gästen werden gerne erfüllt – da kann man gerne mal ein Gericht aus der Menüabfolge heraussuchen oder neu kombinieren. Am 24. und 25.12. ist das Lokal geschlossen, dafür kann man sich dann am 26.12. ein feines Weihnachtsessen gönnen. Nicht zu vergessen die Silvesterparty, die ebenfalls mit einer speziellen Menükarte aufwartet. Buon appetito!

Insieme – Bar, Restaurant, Eschersheimer Landstr. 158, Frankfurt, Tel 069 554733, Di bis Fr 12 – 15 Uhr und 17:30 – 24 Uhr, Sa und So 12 – 24 Uhr, Mo Ruhetag, Am 24. und 25.12. geschlossen, am 26.12. geöffnet, www.insieme-restaurant.de