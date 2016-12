ITALIEN KULINARISCH ERLEBEN

Tridico

Liebe geht durch den Magen – und liebevoll zubereitete Speisen machen glücklich! Besonders in Italien ist man sich dessen sehr bewusst, und gemeinsames Speisen wird in Italien gerne und oft zelebriert. Ebenso tut dies das Team des Frankfurter Restaurants Tridico, denn hier kann man sich mit Pasta, herzhaften Fleischspezialitäten und prächtigen Fischgerichten auf eine köstliche Reise durch die kulinarischen Provinzen Italiens begeben.

An den beiden Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester stehen schmackhafte Menüs zur Auswahl, die eine gute Gelegenheit bieten, italienisches Dolce Vita gemeinsam mit der Familie oder Freunden zu erleben. Ein Blick auf die Speisekarte gefällig? An Weihnachten stehen im Vier-Gänge-Menü unter anderem Gemüsecreme mit Entenragout, Filet vom Angus Rind in Barolo und Thymian oder Doradenfilet mit Gambas in Chardonnay zur Auswahl. An Silvester lockt gar ein Sechs-Gänge-Menü mit unter anderem Antipasti Misti vom Land und Meer, Ravioli mit frisch gehobeltem Alba Wintertrüffel und Seewolf mit Mittelmeerkräutern. Guten Appetit! •dr

Tridico im Tower 185, Friedrich Ebert Anlage 35 – 37, Frankfurt, Mo – Fr 11:30 - 23:30 Uhr, Sa und So 11:30 – 15 und 17:30 – 23:30 Uhr, www.ristorante-tridico.de