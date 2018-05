Handgemacht, mit viel Liebe

× Erweitern Foto: Mathilda Glaskuchen MathildaGlaskuchen

Ob als kleines Geschenk, zur Aufmunterung oder zum Selberessen: Kuchen im Einmachglas sind eine feine Sache. Besonders wenn sie so lecker sind, wie die von Mathilda. Aber der Reihe nach: Mathilda Glaskuchen heißt die Kuchenmanufaktur im Casellapark, in der Martina Sulzmann-Schilling und ihre Familie Kuchen und viele andere Süßigkeiten herstellt. Seit einem Jahr gibt es in der Schweizer Straße auch das Café Mathilda.

Die Geschichte des Familienbetriebs klingt fast märchenhaft: Ihren Namen haben die Kuchen von Großmutter Mathilda – aus deren Kochbuch stammen die Rezepte. Die Idee, Kuchen schließlich im Einmachglas zu verschenken, kam dann von Frau Sulzmann-Schilling selbst. Als Künstlerin und Malerin gibt sie den Gläsern mit eigens entworfenen und gezeichneten Etiketten eine persönliche Note. Die kleinen Kuchen-Präsente kamen so gut an, dass die Familie sich entschloss, das Ganze zu professionalisieren und die Kuchen über Händler zu vertreiben. Gesagt, getan: Sechs Jahre wurde in Heimproduktion in einer zur Backstube umfunktionierten Garage gebacken – bis die wachsende Anfrage von dort nicht mehr zu bewältigen war und der Betrieb vor drei Jahren in den Casellapark umzog.

Im eigenen Back-, Verkaufs- und Verköstigungsraum findet man neben den „Glaskuchen“ auch Geschenkartikel und eine breite Palette saisonal wechselnder Süßigkeiten – alles handgefertigt mit guten und hochwertigen Zutaten – und vor allem „mit viel Liebe gemacht“, strahlt Marie, die Tochter des Hauses. Außerdem finden hier regelmäßig Backworkshops und vielfältige Kulturveranstaltungen statt, oder man kann ihn für private Feiern mieten.

Auch das Café Mathilda in der Schweizer Straße bietet als Frische-Patisserie Kaffee und Süßes. Der im hinteren Bereich liegende Gastraum wird abends auch für Veranstaltungen wie Wein-Tastings, Cocktail-Events, Lesungen oder private Feiern genutzt. In der warmen Jahreszeit genießt man aber einfach draußen auf der Straßenterrasse die zarten Kuchen, cremigen Karamel-Schnitten, Tartelets mit feinster Valrhona-Schokolade oder ganz lokalpatriotisch die Äppelwoi-Tiramisu. Das tut gut!

Mathilda Kuchen im Glas & mehr, Cassellapark, Gebäude E., Cassellastr. 30 – 32, Frankfurt, Di bis Fr 11 – 17:30 Uhr, Sa 12:30 – 17:30 Uhr, So und Mo geschlossen

Café Mathilda, Schweizer Str. 69, Frankfurt, Di und Mi 11 – 18:30 Uhr, Do bis Sa 11 – open end, So 12:30 – 18:30 Uhr, Montag Ruhetag, www.mathilda-glaskuchen.de