Eintracht, Einhörner und die beste Grüne Soße 2018: Eine Woche lang durften die Frankfurter Besucher des Grüße Soße Festivals Tag für Tag das Frankfurter Traditionsgericht kosten – in der Final-Show am 19.5. wurde nicht nur der Sieger aus 49 Grüße Soße-Varianten gefeiert ...

Beliebt ist das Fest auf dem Roßmarkt: Die Tickets für die Abendshows des Grüne Soße Festivals sind immer schnell ausverkauft, denn die Mischung aus lokalen Comedy-Stars und Fachsimpeln über die beste Grüne Soße kommt an!

Am 19.5. stellten sich die sieben Tagessieger der Woche noch einmal dem Urteil kulinarischen Jury – den Besuchern des Grüne Soße Festivals. Überzeugen konnte schließlich das Gasthaus „Zum Einhorn“ in Frankfurt-Bonames; das Einhorn-Team konnte sich gegen die Etappensieger bestehend aus Zum Lahmen Esel, Restaurant Maingau, Apfelwein Wagner, Waldgasthof Gundelhard, dem Restaurant Kastanie sowie der SG Bockenheim durchsetzen.

Den Showblock bestritten die U-Bahn-Kontrollöre in tiefgefrorenen Frauenkleidern, Woody Feldmann und das Frankfurter Saxophon Orchester „Band in the Bembel“. Die Grüne-Soße-Festival-Gastgeber Maja Wolf alias Anton Le Goff, Torsten Müller, Timo Becker und Hilde aus Bornheim fieberten gemeinsam mit den Gastronomen und dem Publikum!

Gegen 23 Uhr geriet der Abend schließlich zum echten „Doppelfinale“, denn parallel zum Grüne Soße Festival fand das Endspiel um den DFB-Pokal 2018 statt. Als klar wurde, dass Eintracht Frankfurt gewinnen wird, war das Festzelt außer Rand und Band! *dr

