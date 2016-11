GOURMETBURGER JETZT AUCH IN MANNHEIM

Die Kuh die lacht

Die Restaurants „Die Kuh die lacht“ der Frankfurter Pioniere für High-Quality-Burger findet man seit kurzem erstmals auch in Mannheim: An der Ecke Münzplatz/Konkordienstraße (Q7, 4) bietet die neueste Filiale der lachenden Kuh leckere Burger samt einer breiten Auswahl an Beilagen, Desserts und Drinks.

Das Credo der Restaurants: Hier wird alles selbst gemacht. Gründer und Geschäftsführer Bodo Wanjura betont: „Das einzige, was bei uns aus dem Froster kommt, ist das Eis“. Verwendet werden ausschließlich frische Zutaten, die von regionalen Anbietern oder direkt vom Erzeuger bezogen werden; das gilt vom Burger-Fleisch über die Brötchen vom lokalen Bäcker bis zur Beere auf dem Dessert. Und der Erfolg bestätigt das Konzept der inzwischen neunjährigen Geschichte der Restaurants.

Das Herz eines jeden Burgers besteht aus 100 Prozent saftigem Rindfleisch oder Hühnerbrust, dazu kann man aus der Karte verschiedene und immer neue Burger-Variationen wählen. Selbst vegetarische und vegane Burger sind im Angebot, dazu kommen knackige Pommes, Steaks und Salate, und auf einen guten Wein oder einen Longdrink muss man bei „Die Kuh die lacht“ auch nicht verzichten. Muss man probiert haben!

Die Kuh die lacht, Q7, 4, Mannheim, Mo – Fr 11 – 23 Uhr, Sonn- und Feiertage 12 – 22 Uhr, www.diekuhdielacht.com