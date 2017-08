Freitagstreff in Alt-Sachsenhausen

× Erweitern Heinz Ober / pixelio.de Freitagstreff Frankfurt-Sachsenhausen

Neben dem wöchentlichen „Markt im Hof“ am Samstag lockt seit Mitte Mai der neue Genuss-Markt „Freitags-Treff“ Frankfurt-Fans nach Sachsenhausen. Beim kleinen Markt am Paradiesplatz liegt der kulinarische Schwerpunkt natürlich auf traditionell frankfurterischen Spezialitäten wie Äppelwoi, Grüne Soße und Handkäs’, natürlich stehen auch eine feine Weinauswahl sowie andere Leckereien im Angebot der rund 12 Stände. Eine hübsche Alternative zum Freitagsmarkt am Friedberger Platz – und wer möchte, kann im Anschluss an den Freitagstreff noch im Kneipenviertel um die Häuser ziehen.

Freitags-Treff, Paradiesplatz, Frankfurt, 069 17498656, 16 – 22 Uhr, www.facebook.com/paradiesplatz/