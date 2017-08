Frankfurter Hofgarten – es sich gut gehen lassen

× Erweitern Foto: pez Frankfurter Hofgarten SAMSUNG CAMERA PICTURES

In bester Nordendlage und dort, wo zuvor das „Exil“ zu finden war, ist nun der Frankfurter Hofgarten zuhause. Was zunächst klingt wie eine Mischung aus Wiener Hofgarten und Frankfurter Hof, knüpft zwar gerne an fürstliches Dinieren und höfische Feinheit an, ist aber darüber hinaus auch noch ein angenehmes und freundliches „neues Exil“ geworden, das seinen Namen Hofgarten wohl von der schön ausgebauten und ruhigen Gartenterrasse ableitet, die nach hinten angrenzt. Die Raumatmosphäre mit klassischen weißen Decken und sparsamer Dekoration achtet darauf, dass – so wie es eigentlich sein sollte – der Gast und sein Essen das Hauptaugenmerk verdient. Und das Essen mit deutscher Küche verdient es: Auf gehobenem Niveau, zugewandt und persönlich versteht es der Frankfurter Hofgarten – und mit ihm das sympathische Team – uns eine wunderbare und flexible Speisenfolge anzubieten. Die Finesse der Gerichte offenbart sich in der guten Wahl und platzierten Dosierung einzelner Gewürze und der kreativen Zusammenstellung des Menüs. Die geschmorten Kalbsbäckchen in Barolo-Soße an Kohlrabigemüse und Kartoffel-Trüffel Püree (22 Euro) oder das Risotto mit Pfifferlingen (16 Euro) fassen ganz gut zusammen, wie das gemeint ist. Einziger Kommentar dazu: Mmmh! Der Gaumen wird herausgefordert und verwöhnt. Wenn mal ein Rendezvous ansteht oder einfach nur eine Belohnung: Der Frankfurter Hofgarten bietet dafür den richtigen Rahmen.

Frankfurter Hofgarten, Mercatorstr. 26, Frankfurt-Nordend, 069 447200, Mo bis Sa 18 – 23:30 Uhr, Sonntag Ruhetag, www.frankfurter-hofgarten.de