ESSEN WIE DAHEIM: LORSBACHER THAL

Lorsbacher Thal

Ein Ort mit Tradition: Die Geschichte der Apfelweinwirtschaft Lorsbacher Thal reicht bis ins Jahr 1803 zurück. Gegründet vom alten Sachsenhäuser Apfelwein-Adel hat sich der Familienbetrieb bis heute zu einem echten Frankfurter Originalstandort entwickelt. Das Geheimnis der jetzigen Betreiber Frank Winkler und seiner Frau Pia: Die Tradition nicht vergessen, und gleichzeitig zeitgemäße Neuinterpretationen zulassen.

Das Gasthaus mit seinem hübschen Hof liegt mitten im Frankfurter Apfelweinviertel und verbreitet, nachdem man das Eingangstor passiert hat, eine angenehm ländliche Atmosphäre. Und natürlich bekommt man hier ein paniertes Schnitzel mit Grüner Soße, eine deftige Frankfurter Vesperplatte, Frankfurter Rippchen und weitere hessische Spezialitäten, alles fein gekocht, herzlich angerichtet und von regionalen Erzeugern bezogen. Beeindruckend ist die 200 Sorten (!) umfassende Apfelweinkarte, die in dieser Größe wohl einzigartig ist. Da lässt sich das gute Stöffsche ganz neu entdecken, und man staunt, wenn man feinsten Apfelwein mal nicht aus dem Gerippten trinkt, sondern aus Weingläsern. Was der Äppler so alles hergibt!

Was das Lorsbacher Thal außerdem so richtig frankfurterisch macht, sind die Gäste: Wie in Mainhattan selbst treffen sich hier echte Frankfurter, Touristen, Fußballfans, junge Pärchen, Flaneure und Geschäftsleute, und alle lassen es sich richtig gut gehen. Sehr fein!

Lorsbacher Thal, Große Rittergasse 49, Frankfurt, Tel 069 616459, Mo – Fr 17 – 24 Uhr, Sa und So 11 – 24 Uhr, www.lorsbacher-thal.de