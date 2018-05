Edel und Gutbürgerlich

× Erweitern Fotos: Zur Golden Kron GoldenKron

Ganze 350 Jahre zählt das hübsch renovierte Fachwerkgebäude in Eschersheim, und die „Golden Kron“ ist damit eines der ältesten Wirtshäuser der Stadt. Alfred Friedrich und Mundschenk Pit Punda haben das historische Gemäuer samt Innenhof in ein Edelwirtshaus verwandelt, das sich kulinarisch bereits einen Namen gemacht hat. Die beiden beweisen aber einfach auch guten Geschmack: Apfelwein, natürlich von Keltereien aus der Umgebung, wird hier ebenso lässig serviert wie Champagner oder Pinot Noir. Man bekommt frisches Bauernbrot mit selbstgemachter Marmelade, aber auch Yellow Fin Thunfisch mit Avocado, Tomaten und Oliven oder confierten Kalbstafelspitz in Frankfurter Kräutersud – alles lecker, alles bewusst ausgewählt und alles auf sehr hohem Niveau: von den Zutaten über die Zubereitung bis zum servierten Teller gibt das ein rundes Bild. Passt! Jeder zweite Freitag im Monat steht ganz im Zeichen eines bestimmten Weinguts: Die Winzerabende in der Golden Kron sind beliebt, und im Mai stellt sich das Weingut Gutzler aus dem rheinhessischen Gundheim vor.

Die Weinprobe mit 10 verschiedenen Weinen wird von einem Sechs-Gänge-Menü begleitet. „Ein sensationeller Winzer“, meint Pit Punda. „Und obwohl der Familienbetrieb bereits seit mehreren Generationen geführt wird, ist Gutzler nach wie vor ein Geheimtipp“. Ein echter Geheimtipp – genau wie das Edelwirtshaus Zur Golden Kron!

Zur Golden Kron, Alt-Eschersheim 58, Frankfurt, 069 26941174, Di bis Sa 17 – 24 Uhr, Do 12 – 22 Uhr, Mo nur nach Absprache,

11.5., Winzerabend mit dem Weingut Gutzler, Sechs-Gänge-Menü, Infos und Reservierungen über www.goldenkron.de