EAST GRAPE: Weinbar mit Leidenschaft

Ostend im Aufwind: Die im Herbst vergangenen Jahres neueröffnete Weinbar EAST GRAPE hat sich schnell zu einem der Lieblingstreffs im neuen Ostend-Quartier und darüber hinaus entwickelt.

„Echt, ehrlich und entschleunigt“ lautet das Motto von Chef Ralf Müller-Arnold – und das ist gelungen: Die Weinbar befindet sich in einer beruhigten Fußgängerzone. Beim Betreten des stilvollen Gastraums wird man in einer modernen, konzeptionell durchdachten Bar-Lounge-Atmosphäre empfangen – sie ist vor allem warm und gemütlich. In der Mitte des mit kleinen Holztischen gesäumten Raums steht ein markanter, langer Holztisch mit ledergepolsterten Barhocker-Sitzen: „Unser ‚Stammtisch’ ist das Herzstück der Bar“, meint Ralf, und wenn man möchte, kommt man hier schnell ins Gespräch, denn Geselligkeit wird bei EAST GRAPE groß geschrieben.

Im Angebot stehen fast ausschließlich deutsche Weine, bevorzugt auch von jungen, kreativen Winzern. Rund 150 (!) Sorten zählt die Karte – darunter auch eine eigene EAST GRAPE Cuvée, die es exklusiv nur hier gibt. Wer sich ob der großen Auswahl überfordert fühlt, kann entweder die auf der Wandtafel empfohlenen „Weine des Moments“ probieren oder auf die qualifizierte Beratung des ausgebildeten Sommeliers Ralf zurückgreifen: „Ich frage meine Gäste immer: Karte oder schwätzen?“, lacht Ralf.

Foto: Agentur Datenreiter / R. Müller-Arnold EastGrape

Im EAST GRAPE steckt eben viel Leidenschaft – kein Wunder, denn der Ex-Banker hat sein Hobby zum neuen Beruf gemacht: „Ich habe mich schon immer für Wein interessiert“, meint Ralf, „und hatte dabei immer auch ein Auge für das Gastronomische“. Zu den Weinen werden kleine Snacks wie Käse, Wurst oder Oliven serviert, zusätzlich gibt’s Dinner-Specials oder Wine-Tasting-Abende; zum Beispiel am 9.3. mit „werk2weine“ aus dem Rheingau samt kulinarischen Köstlichkeiten. Vielleicht kann wetterbedingt dann auch schon draußen auf der kleinen Außenterrasse zur Fußgängerzone sitzen und den Abend genießen. *bjö

EAST GRAPE, Weinbar, Louis-Appia-Passage 12, Frankfurt, Di – Do 15 – 24 Uhr, Fr und Sa bis 1 Uhr, am 9.3. Wine-Tasting mit werk2weine, 19 Uhr, www.eastgrape.de