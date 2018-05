× Erweitern Foto: daslebenistschoen.de DasLebenIstSchoen

Wie ein kleiner Ausflug nach Bella Italia gestaltet sich der Besuch im hübsch betitelten Restaurant „Das Leben ist schön“ im Frankfurter Ostend. Empfangen wird man von einem großen Gastraum mit rustikalen Holztischen und einem überwältigenden Sammelsurium an schwarz-weiß Fotografien, die die hohen Wände bis fast unter die Decke pflastern: Filmstills, romantische Straßenszenen und paparazzi-artige Fotos von Schauspielern und Schauspielerinnen feiern La Dolce Vita. Die flinken und überaus freundlichen Bedienungen servieren dazu schmackhafte Pizza, Pasta und Co – und spätestens dann wird der Name des Restaurants „Das Leben ist schön“ Wirklichkeit.

Auf der Speisekarte finden sich dazu Klassiker von Carpaccio di Manzo über Penne Sicilliane und Scaloppina di Vitello bis zur Pizza-Auswahl von der einfachen „Signor Rossi“ bis zur opulent belegten Celentano. Mit den ersten Sonnenstrahlen hat der liebevoll gestaltete Außenbereich eröffnet, der im mediterranem Ambiente eines kleinen Fischerhafens ebenso viele Plätze wie der Gastraum anbietet. Am zweiten Sonntag jeden Monats gibt’s außerdem ein AYCE-Brunch mit warmen und kalten Speisen: Von Klassikern wie Rühreiern und Müeslis bis hin zu italienischen Spezialitäten wie Lasagne, Kalbsbraten und Pizzen ist alles dabei. Man kann das hübsche Lokal übrigens auch für private Feste mieten, und falls man es mal nicht von der Couch schafft, bringt der Lieferservice das schöne Leben auch nach Hause.

Das Leben ist schön, Italienisches Restaurant, Hanauer Landstr. 198, Frankfurt, warme Küche: Mo bis Sa 11:30 Uhr – 23 Uhr, So 12 – 23 Uhr, Fr und Sa Pizza bis Mitternacht, Brunch am zweiten Sonntag jedes Monats von 11 bis 15 Uhr, www.daslebenistschoen.de