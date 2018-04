CiderWorld 2018

× Erweitern Foto: Apfelwein International, Armin Ritter CiderWorld

Die Frankfurter Apfelweinmesse wird in diesem Jahr noch internationaler; am 14. und 15.4. findet sie im Gesellschaftshaus Palmengarten statt. Vom 7. bis 13.4. gibt’s voran die CiderWeek

Mit einem leicht veränderten Konzept geht die erfolgreiche Frankfurter Apfelweinmesse im Gesellschaftshaus Palmengarten in diesem Jahr an den Start: Unter dem neuen Namen „CiderWorld / Frankfurter Apfelweinmesse“, der dem immer größer werdenden internationalen Erfolg von Apfelwein, Cider, Cidre, Most und Cidra Rechnung trägt, richtet sich die Messe in diesem Jahr verstärkt an Einkäufer aus Handel und Gastronomie. Den regionalen Traditionen weiterhin verbunden sind in diesem Jahr aber auch außergewöhnlich viele internationale Produzenten: Insgesamt 95 Aussteller aus 17 Nationen präsentieren ihre Erzeugnisse, ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Gastland Irland mit seinen Cider-Spezialitäten. Ebenfalls neu ist der „CiderWorld Award 2018“, der von einer international besetzten Jury vergeben wird. Samstag, der 14.4., ist ausschließlich dem Fachpublikum vorbehalten, am Sonntag, dem 15.4., können von 13 bis 18 Uhr auch interessierte Endverbraucher die Messe besuchen und an den Verkostungen teilnehmen.

Im Vorfeld der „CiderWorld“ finden zusätzlich vom 7. bis 13.4. unter dem Titel „CiderWeek“ in ganz Frankfurt verschiedene Veranstaltungen und Präsentationen statt. Den Auftakt machen am 6.4. die Podiumsdiskussion „Cider-Angriff auf Frankfurt“ und die „Irish Cider Night“ im Grandhotel Hessischer Hof, aber auch Verkostungen in Lokalen wie dem Lorsbacher Thal, dem Homburger Hof oder auf dem Sachsenhäuser Markt im Hof finden statt. Darauf erst mal einen Schoppen!

14. und 15.4., CiderWorld / Frankfurter Apfelweinmesse, Gesellschaftshaus Palmengarten, Palmengartenstr. 11, Frankfurt, Fachbesuchertage: 14.4., 13 – 19 Uhr und 15.4., 11 – 13Uhr, Publikumstag: 15.4., 13 – 18 Uhr, www.cider-world.com

7. – 13.4. CiderWeek, Infos zu Locations und Veranstaltungen über www.cider-week.de