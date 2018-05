Chez Bruno la vie est belle

× Erweitern Foto: bjö Maaschanz Terrasse beim Maaschanz

Seit Jahren ist das kleine Restaurant Maaschanz zwischen Eisernem Steg und Dreikönigskirche der besondere Tipp nicht nur für Liebhaber der französischen Küche – denn der charismatische Chef Bruno Lauffenburger und sein Team sorgen dafür, dass man hier auch eine kräftige Brise typisch französischer, bodenständiger Herzlichkeit bekommt. Das Dinner wird ab und an von einem Pianospieler begleitet oder es gibt im kleinem Nebenraum, der „Ma Chance“ regelmäßige Cabaret-Abende – et voilà! Die Speise- und Getränkekarte wechselt monatlich und stellt jeweils eine andere Region Frankreichs in den kulinarischen Mittelpunkt. Im Mai führt die “cuisine regionale“ zum Beispiel in die Provence. Daneben gibt’s natürlich auch die Bistro-Karte mit so leckeren Kleinigkeiten wie Moules Frites, die je nach Art der Muschel unterschiedlich zubereitet werden – ein unschlagbar leckerer Klassiker, der insbesondere im Sommer auf der hübschen Außenterrasse mit einem passend ausgewählten Glas Wein genossen werden kann.

Restaurant Maaschanz, Färberstr. 75, Frankfurt, Tel 069 622886, Mo bis Fr 15 – 24 Uhr, Sa 13 – 23 Uhr, So und Feiertage 12 – 24 Uhr, www.maaschanz.de