Gepflegt und gehegt wird man schon beim Eintreten vom zauberhaften Servicepersonal bei Frau Nanna, auch wenn jene von Geschichten umwobene Hausherrin nicht leibhaftig in Erscheinung tritt. Man sollte deshalb eher von den „Söhnen Nannas“ sprechen, und deren Empfang ist zuvorkommend und aufmerksam. Der Legende nach hatte einst Mutter Nanna ein Rezeptbuch aus mediterranen Tapas zusammengestellt, das nun die Grundlage einer wirklich Lust machenden Speisekarte ist, die man im Ostend nahe der EZB am liebsten rauf und runter essen möchte. Tolle Hummus-Variationen mit Granatapfel (6,50 Euro), Albondigas (5,50 Euro) und knusprige Mini-Tintenfische (6,90 Euro) beispielsweise werden auf verschiedensten Retro-Sammeltellern schön angerichtet und gestapelt in einer Etagere gebracht, so dass jeder am geselligen Tisch leicht und schnell die besten Happen erreicht. Das alles geschieht in einem modernen Loft mit Lüftungskanälen und Rohren an der hohen Decke, kontrastiert von einer Wandausstattung mit hölzernen Siesta-Fensterläden mit Blumenkästen und dezent schimmernden Video-Clips, die wechselnde Farbigkeit und Leben im temperamentvollen Raum verbreiten. An der langen Front-cooking-Seite kann man zugleich den bärtigen Männern in der Küche zuschauen, die bereits die nächste Runde unserer leckeren Tapas auf den Weg bringen. Ein Schmaus!

Bei Frau Nanna – Essen mit Liebe, Ernst-Achilles-Platz 3, Frankfurt-Ostend, 069 48000335, Mo – Fr 11:30 - 14 Uhr und 17 – 0 Uhr, Sa 17 – 1, So 17 – 23 Uhr, www.beifraunanna.de