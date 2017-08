"Bei Frau Nanna" im Frankfurter Ostend

× Erweitern Foto: Uwe Nölke Bei Frau Nanna Gründer Robert Serge (li.) und Mark Hermann

Bei Frau Nanna, was auf Maltesisch so viel heißt wie ,,Bei Frau Großmutter’’, wird es multikulturell: Eine kulinarische Rundreise von Rimini über Marbella bis hin zu Marokko wird geboten. Gegründet wurde das Restaurant von planet-radio Moderator Mark Hermann und seinem Partner Robert Serge (Foto), die beide bereits Erfahrung aus der Gastronomie-Branche einbringen. Die mediterrane Küche wird neu belebt, und die leckersten Rezepte stammen tatsächlich von Gründer Robert Serges Großmutter: Sie hat die Rezepte bereits in jungen Jahren als Urlaubssouvenirs mitgebracht. Und das schmeckt authentisch, denn die leckeren Gerichte, die bereits damals begeisterten, begeistern heute nicht minder. Das Restaurant punktet nicht nur kulinarisch, auch die Inneneinrichtung kann sich sehen lassen: Meerestöne, Soho-Fliesen, Holz in warmen Farben, bequeme Vintage-Stühle und Lampen aus ehemaligen Fabriken in Italien erzeugen ein Wohlfühl-Ambiente. Selbst das Geschirr der Tapas-Teller ist handverlesen und kommt zum Großteil aus den sechziger Jahren.

Bei Frau Nanna, Ernst-Achilles-Platz 3, Frankfurt, 069 48000335, Mo bis Sa 17 – 24 Uhr, www.beifraunanna.de