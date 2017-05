Auf zum Stöffche!

× Erweitern Foto: pez Landhaus zum Stöffche SAMSUNG CAMERA PICTURES

So richtig um die Ecke liegt das Landhaus zum Stöffche im Norden Frankfurts zwar nicht - doch genau das macht seinen Charme aus. Mit hauseigenem Parkplatz und Hotelzimmern, dazu einem großen abgeschirmten Innenhof und Holzgebälk kommt unwillkürlich Wochenend-Ausflugsstimmung zustande, und mit ihr die angenehme Ruhe, die uns überfällt, wenn wir der Stadt tatsächlich mal den Rücken kehren.

Versunken in cremefarben-gepolsterten, hochlehnigen Sesseln blättern wir in der Menükarte, die lokal und saisonal raffiniert-edle deutsche Küche anbietet. Auf blütenweißem Designer-Porzellan serviert, erfreuen wir uns an einer feinen Tafelspitzsuppe mit Leberknödeln und Backerbsen (5,80 Euro), gefolgt von zarten Schweinelendchen im Speckmantel auf Steinpilzgulasch mit Rösti (18,60 Euro). Ganz bewusst setzt das Stöffche auf die gutbürgerliche, gastronomische Tradition des 20. Jahrhunderts (auf die man 2017 durchaus schon nostalgisch zurückblicken darf) – elegant und feierlich, herzlich und menschlich. Hinzu kommt eine große Aufmerksamkeit und Freundlichkeit, die sich Zeit nimmt und gut tut.

Dieses Konzept findet Freunde, und so kommt es, dass im Landhaus zum Stöffche ein sehr gemischtes Publikum seinen Lieblingsort gefunden hat – Jung und Alt, Damen, Herren, Jungs, Kolleginnen, Reisende: Wenn's ums Wohlfühlen geht ist man sich hier einig. Darauf ein Mispelchen!

Landhaus zum Stöffche, Heddernheimer Landstraße 108, Frankfurt-Heddernheim, 069 57003339, Mo bis Sa 17 – 22 Uhr, So 12 – 14 Uhr und 17 – 21 Uhr, www.landhaus-stoeffche.de