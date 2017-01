SMØRGÅS NORDISK: SKANDINAVISCHE SPEZIALITÄTEN

Smørgas Nordisk

Nordische Küche - da fragen wir uns erst mal, was da wohl so auf den Teller kommen mag: Etwa Lachse, Heringe und Elchs-Köttbullar? Gar nicht so schlecht geraten, denn im Smørgas Nordisk Restaurant werden unter anderem genau diese Klassiker unter anderem zu modernen Burgern, zu kalten und warmen Smørrebrøds oder in täglich wechselnden Hauptgerichten zusammengestellt. Was wir allerdings nicht wussten ist, dass es im Norden außer deftigem Überwinterungsproviant durchaus leichte und schmackhafte vegetarische Speisen gibt und wie hübsch das aussehen kann.

Zu lange unterschätzt haben wir Rote Bete, Dill, Knäckebrot, Kartoffelpuffer und viele andere leckere Zutaten, und wir sind froh, sie hier wieder auf der Speisekarte begrüßen zu dürfen … Von der Tageskarte wählen wir ein zartes und saftiges Elchgulasch mit Püree und feinem Gemüse (16,50 EUR) sowie die Elch-Köttbullar (13,90 Euro) und genießen dann bei Essen das außerordentlich skandinavische farbenfrohe Innendekor: Felle, Wikingeraccessoires, rustikale Holzmöbel und eine gesellige Kuschelbank. An das Lakritzeis mit Schnaps haben wir uns erst mal doch nicht heran getraut, aber die Freundlichkeit der wirklich zauberhaften Kellners hätte es sicher vermocht, uns auch diese Spezialität näher zu bringen – da war dann aber auch schon Küchenschluss und wir hatten nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist – da im Norden.

Smørgas Nordisk Restaurant, Burgstr. 82, Frankfurt-Nordend, 069 84777092, Mo – Sa 17:30 – 22:30 Uhr, So 17 – 22:30 Uhr, Küchenschluss jeweils eine Stunde zuvor, monatlicher Wikinger-Abend, Menü mit Reservierung, www.smorgas-frankfurt.de