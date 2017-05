10 Jahre Grüne Soße Festival

× Erweitern Foto: Sabine Imhof Grüne Soße Festival Maja Wolff alias Anton Le Goff hat's zusammen mit Torsten Müller vor 10 Jahren erfunden

Das Wettbewerbs-Spektakel rund um die sieben berühmten Kräuter in Schmand-, Joghurt- oder saure Sahne-Soße samt Kartoffeln und hart gekochten Eiern feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Vom 13. bis 20.5. stellen im großen Festzelt auf dem Frankfurter Roßmarkt im Rahmen von sieben Abendshows jeweils sieben Gastronomiebetriebe ihre hauseigene Grüne Soße vor – das Publikum wählt den jeweiligen Tagessieger, die sieben Tagessieger treten dann beim Finale am 20.5. ihrerseits gegeneinander an, um die leckerste Grüne-Soße im Rhein-Main-Gebiet zu küren. Unter der Moderation von Anton Le Goff, alias Maja Wolff, die zusammen mit Torsten Müller das Festival erfunden hat, wird jede der täglichen Abendshows von einem anderen Frankfurter Künstler live auf der Bühne gestaltet; 2017 sind unter anderen Bäppi La Belle, Bodo Bach oder Johannes Scherer dabei.

Wer jetzt noch kein Ticket für die Shows hat, muss Glück haben: Bereits Mitte April waren Die Abnedveranstaltungen des Festivals bis auf wenige Restplätze ausverkauft. Trotzdem kann man sich an Grüner Soße laben: Rund um das Festzelt findet in der Festivalwoche ein kulinarischer Markt statt, bei dem unzählige Stände nicht nur ihre klassischen Grüne Soße-Varianten anbieten, sondern auch Flammkuchen mit Grüne-Soße-Pesto, Hessische Burritos und wechselnde Mittagsgerichte; natürlich sind auch die regionalen Äppelwoi-Keltereien und Weingüter vor Ort und auf einer Open-Air-Bühne sorgen schon ab dem Mittag verschiedene Künstler für Live-Musik. Der Eintritt zum Markt ist natürlich frei!

13. – 20.5., Grüne Soße Festival, Roßmarkt, Frankfurt, Grüne-Soße-Markt täglich 11 – 20 Uhr, Abendshows im Festzelt ab 20 Uhr, www.gruene-sosse-festival.de