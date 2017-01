DIVA DELUXE 2017

× Erweitern Foto: Heiko Schäfer Diva Deluxe Electra Pain war die Siegerin 2016

Es ist der größte Drag-Contest Hessens und jedes Jahr „der" Treffpunkt für fantasievolle Queens in schrill-sexy Fummeln, schwindelerregenden High-Heels, überwältigenden Frisuren und atemberaubendem Make-Up: Diva Deluxe versammelt alle Drags der Region und bietet gleichzeitig eine Plattform für Newcomer, die ihre ganz eigenen Ideen der Drag-Kultur auf der Bühne präsentieren und sich dem Urteil von Publikum und Jury stellen!

Die Heels sind gespitzt: 12 Queens haben es ins Online-Voting geschafft, das noch bis zum 15.2. auf der Facebook-Seite der Diva Deluxe läuft. Audrey Diamond, Bambi Mercury, Cherry Tee, Ella Vaganza, Gabriella Cavalli, Harris, Karen Durand, Lilly Lips, Nicole Scherzfinger, Ripley Myers, Van Essa Da Silva und Yoncè Banks sammeln „Likes“ – die sechs Queens, die bis zum 15.2. die meisten Stimmen haben, kommen ins große Finale am 11.3. im Frankfurter Velvet Club. Die fachkundige Jury, bestehend aus Jessica Walker, Kelly Heelton, Phyllis Fox und Marcella Rockafella, ist schon gespannt. Eine, die 2016 mit ihrer ausgefeilten Choreografie Publikum wie Jury für sich gewinnen konnte, ist „Diva Deluxe 2016“-Krönchenträgerin Electra Pain (Foto), die den diesjährigen „Diva Deluxe“-Showreigen mit einer weiteren aufwändigen Performance eröffnen wird. Natürlich gibt’s im Anschluss an den Drag Contest wie immer eine rauschende Party mit DjCK an den Decks. Wer das schrille Event nicht verpassen möchte: Der Vorverkauf ist bereits gestartet.

Online-Voting noch bis 15.2. über www.facebook.com/divadeluxeffm

Finale samt Party am 11.3., Velvet Club, Weissfrauenstr. 12- 16, Frankfurt, Tickets und weitere Infos über www.diva-deluxe.com