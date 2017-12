WTBA XMAS Gay Clubbing mit Jurassica Parka

Die Bremer Weihnachtssause für die queere Community mit Drag Queen Jurassica Parka – WTBA XMAS Clubbing am 1. Weihnachtstag

XMAS is coming – für alle, die zu Weihnachten in Bremen was Heißes erleben wollen. Alle Jahre wieder feiern nicht nur die Bremer sondern auch die Ex-Bremer, die zu Weihnachten die alte Heimat besuchen.

Wer fit bleiben will muss wissen: 20 Kalorien gehen hops pro Kuss, über 1000 Kalorien verschwinden wie durch Zauberhand beim ausgiebigen Tanzen. Womit lassen sich also weihnachtliche Pfunde und Gelage mit der Familie am besten wieder in Vergessenheit bringen? – Richtig! Bei WTBA XMAS Clubbing im Gleis 9.

An den Turntables gibt Mega Drag Queen Jurassica Parka alles. Sie ist fester Bestandteil des schillernden queeren Berliner Partylebens. Die Drag Queen ist YouTube-Star, Kolumnistin, international gebuchte DJane und Moderatorin.

Unterstützt wird sie dabei tatkräftig von unserem Resident, DJ VeuckX.

Wir sagen: Family war heute – Party ist jetzt und laden Euch zum heißen Weihnachtsspektakel!

Eintritt 10 €, Beginn 23:00 Uhr

WTBA steht für ‚where the boys are‘ und ist die Partyreihe für Schwule, Lesben, bi-friendly people & friends – all genders welcome … kurzum für ALLE, die richtig Feiern und Flirten wollen: ausgelassen, ekstatisch, schrill, glitzernd.

Die Musik ist crossover – von housigen Beatz, dem musikalischen Wahnsinn und Leckerbissen aus Charts und All-time-Favourites, durchtanzbaren Sets bis zu handverlesenen Partyschätzchen.

#crazyxmaspartybremen