WTBA Clubbing | where the boys are

schrill glitzernd retro männlich & ladylike in den Wonnemonat Mai!

Das Partyereignis für Gays & Friends / Men & Ladys - all Genders welcome

Samstag, 05. Mai 2018, 23:00 Uhr

Gleis 9, Bürgermeister-Smidt-Str. 15, 28195 Bremen

An den Turntables JACKY-OH WEINHAUS Stilikone aus Berlin (SchwuZ, Horns & Hooves "Hôtel du Moulin").

Jacky-Oh Weinhaus ist im queeren Berlin bekannt als Sidekick von Jurassica Parka und taucht vor allem im Dunstkreis des SchwuZ immer wieder auf. Sie ist DJ, Showtranse, Schnapsmädchen und Moderatorin.

Sie organisiert monatlich ihre eigene Party „Hôtel du Moulin“ im Horns & Hooves.

Außerdem ist sie virtuos moderativ unterwegs und pflegt ihren Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UC-334IfU7FTZuPQEZnaqxPg/videos)

Ihr zur Seite steht unser Resident DJ Jens K.

Die ersten 100 Gäste bekommen von uns einen belebend-erfrischenden Begrüßungsdrink.

Eintritt 9 €, Beginn 23:00 Uhr - ab 18 Jahre (keine "Muttizettel")

WTBA steht für 'where the boys are' und wird die neue erwachsene Partyreihe für Gays, Bi-friendly, Party-Heteros, Friends & Guests - all Genders welcome - kurzum ALLE, die wieder richtig Feiern und Flirten wollen: ausgelassen, ekstatisch, schrill, queer, glitzernd.

Musikalisch geht es crossover ab - von housigen Beatz, dem musikalischen Wahnsinn und Leckerbissen aus Charts und All-time-Favourites, durchtanzbaren Sets bis zu handverlesenen Partyschätzchen aus den 80er und 90er Jahren.